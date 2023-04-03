В аэропорту Челябинска из-за отключения электричества задержали два рейса

Самолет, летевший из Москвы в Челябинск, осуществил посадку в аэропорту Екатеринбурга Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером в понедельник, 3 апреля, в аэропорту Челябинска временно отключилось электричество. Из-за неполадок был приостановлен вылет и прилет самолетов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, были задержаны вылеты двух рейсов - в Сочи и в Москву. Также в аэропорту Екатеринбурга приземлился самолет, который летел из столицы в Челябинск.

Все неисправности были устранены к восьми часам вечера. Предоставление услуг пассажирам, чьи рейсы были задержаны, находятся на контроле Челябинской и Свердловской транспортных прокуратур.

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