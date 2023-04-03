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НовостиОбщество3 апреля 2023 16:48

Минимущества через суд изъяло старинный особняк в центре Челябинска

Историческое здание ранее приобрела фирма «Флагман»
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Новый собственник по условиям договора должен был отреставрировать здание

Новый собственник по условиям договора должен был отреставрировать здание

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фирму «Флагман» обязали вернуть в государственную собственность историческое здание в центре Челябинска. Речь идет об одноэтажном особняке XIX века на улице Цвиллинга, 8.

Иск в Арбитражный суд Челябинской области с требованием вернуть здание подавало министерство имущества региона. Ведомство требовало признать незаконным договор купли-продажи из-за того, что покупатель не выполнил своих обязательств по реставрации объекта культурного наследия регионального значения. Суд, рассмотрев доводы обеих сторон, принял решение встать на сторону истца.

Напомним, о судьбе исторического дома А. А. Агаркова — И. П. Кузнецова на ул. Цвиллинга, 8 «Комсомолка» писала не единожды. Чудесный дореволюционный особняк, на фасаде которого сохранились фрагменты деревянного кружева, долгое время оставался бесхозным. В 2019 году власти приняли решение реализовать объект на торгах. Правда, покупателя нашли не сразу. После очередного аукциона здание продали фирме «Флагман» за 2 млн рублей.

Особняк достался новому собственнику в плохом состоянии. Внутри все сгнило, обвалилась кровля. На реконструкцию объекта требуется огромная сумма. Причем по условиям договора, покупатель должен был отремонтировать здание до 1 октября 2022 года.

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