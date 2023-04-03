Минимущества через суд изъяло старинный особняк в центре Челябинска

Новый собственник по условиям договора должен был отреставрировать здание Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фирму «Флагман» обязали вернуть в государственную собственность историческое здание в центре Челябинска. Речь идет об одноэтажном особняке XIX века на улице Цвиллинга, 8.

Иск в Арбитражный суд Челябинской области с требованием вернуть здание подавало министерство имущества региона. Ведомство требовало признать незаконным договор купли-продажи из-за того, что покупатель не выполнил своих обязательств по реставрации объекта культурного наследия регионального значения. Суд, рассмотрев доводы обеих сторон, принял решение встать на сторону истца.

Напомним, о судьбе исторического дома А. А. Агаркова — И. П. Кузнецова на ул. Цвиллинга, 8 «Комсомолка» писала не единожды. Чудесный дореволюционный особняк, на фасаде которого сохранились фрагменты деревянного кружева, долгое время оставался бесхозным. В 2019 году власти приняли решение реализовать объект на торгах. Правда, покупателя нашли не сразу. После очередного аукциона здание продали фирме «Флагман» за 2 млн рублей.

Особняк достался новому собственнику в плохом состоянии. Внутри все сгнило, обвалилась кровля. На реконструкцию объекта требуется огромная сумма. Причем по условиям договора, покупатель должен был отремонтировать здание до 1 октября 2022 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.