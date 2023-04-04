В Челябинской области мужчина погиб, провалившись под лед

Рыбаки с риском для жизни выбираются на тающий лед Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинской области произошел первый за весну трагический случай на водоеме. На озере Иртяш в Озерске 3 апреля погиб мужчина. Рыбак удил рыбу в сотне метров от берега и провалился под лед. Спасатели вытащили тело мужчины из воды и доставили на берег.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, в тот же день рыбака спасли на озере Смолино в Челябинске. 37-летний горожанин рискнул удалиться от берега на целых полкилометра. Подтаявший лед не выдержал и проломился под его ногами.

Вовремя подоспевшие спасатели вытащили рыбака на берег. Медики скорой помощи диагностировали у мужчины переохлаждение. Челябинца с берега озера увезли в больницу.

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