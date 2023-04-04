В Челябинской области назначили начальника управления внутренней политики

Евгений Горяев. Фото: правительство Челябинской области

Евгения Горяева назначили начальником управления по внутренней политики в правительстве Челябинской области. Постановление об этом подписал губернатор Алексей Текслер.

Должность начальника управления была вакантна с конца 2021 года. Тогда ее покинул Виталий Шиков. Он перешел на работу в областную избирательную комиссию.

Евгений Горяев с 15 декабря 2021 года возглавлял правительственное управление по внутренней политике в статусе и.о. начальника. Теперь он продолжит работу уже в статусе постоянного руководителя.

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