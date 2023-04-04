В Челябинске состоялся чемпионат по езде на игрушечных лошадях

Фото: Надежда Тютикова, Hornews.com

В Челябинске прошел необычный чемпионат по конному спорту. Вместо настоящих лошадей всадницы скакали на игрушечных. Как сообщает Hornews.com, мастерством управления лошадкой на палке блистали не только челябинские участницы, но и гости из Златоуста, Екатеринбурга и Кургана.

В хоббихорсинге те же дисциплины, что и в настоящем конном спорте, — выездка и конкур. Вот только прыгать через препятствия и демонстрировать грациозную походку, имитируя движения животного, приходится самим спортсменам. Поэтому для участия в шуточных, казалось бы, соревнованиях, требуется серьезная физическая подготовка, без тренировок не обойтись.

Организаторами и судьями соревнований выступают спортсмены и тренеры по конному спорту. Часто игрушечных лошадок заводят дети и подростки, учащиеся настоящим конкуру и выездке. Живую лошадь не приведешь в квартиру, а лошадку на палочке можно взять с собой для тренировки и развлечения повсюду.

Фото: Надежда Тютикова, Hornews.com

— В хоббихорсинге сочетаются и физкультура, и фантазия, — говорит организатор соревнований Ангелина Микерина.

У каждой игрушечной лошадки есть собственная кличка, некоторые всадники сами изготавливают своих «скакунов» или украшают их сбрую и заплетают гривы.

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