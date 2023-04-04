Горе-внук пытался продать четыре медали деда-фронтовика за тысячу рублей

За четыре медали он просил всего тысячу рублей. Фото: пресс-служба Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте

В Магнитогорске задержали мужчину, который пытался продать 4 медали своего деда-фронтовика. По словам 49-летнего южноуральца, госнаграды принадлежали его погибшему в девяностые деду – ветерану Великой Отечественной войны. Правда, наследство он оценил недорого – за все просил всего тысячу рублей.

Но нажиться на медалях деда мужчина не успел. Его задержали на железнодорожном вокзале во время спецмероприятия «Проверочная закупка». А наследство отправили на исследование.

− Две из четырех медалей – подлинные, относятся к категории государственных наград. Это медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и «Медаль Жукова», − сообщили в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. За сбыт государственных наград ему может грозить арест.

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