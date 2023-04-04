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НовостиОбщество4 апреля 2023 5:44

В Челябинской области и.о. главы поселения заподозрили в махинациях с премиями

Следователи считают, что женщина присвоила 200 тыс. рублей
Елена КОЛЧИНА
Подчиненным приходилось делиться премиями с начальницей

Подчиненным приходилось делиться премиями с начальницей

Фото: Артем КИЛЬКИН

Уголовное дело возбудили в отношении и.о. главы одного из сельских поселений в Карталинском районе. Женщину подозревают в присвоении бюджетных средств.

По версии следствия, и.о. главы несколько лет подряд выписывала сотрудникам премии, а потом забирала себе часть назначенных подчиненным вознаграждений. В общей сложности ей удалось присвоить более 200 тыс. рублей.

— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, — рассказал старший помощник руководителя регионального СУ Следственного комитета Владимир Шишков. — Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Ранее экс-главу поселка в Челябинской области оштрафовали на 1,3 млн рублей за получение взятки.

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