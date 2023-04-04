По 20 раз в день: между Магнитогорском и Челябинском чаще станут ездить автобусы

Магнитогорцам предлагают отправляться в путешествия из челябинского аэропорта Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Магнитогорске увеличат количество автобусных рейсов до Челябинска. Новый график междугородных поездок начнет действовать с 10 апреля. Об этом сообщили в мэрии города.

Ежедневно с автостанции на улице Вокзальной будут отправлять по 20 автобусов маршрута №591 «Магнитогорск-Челябинск». Первый станет выезжать в 5:10, последний — в 22:40.

Автобусное сообщение усиливают из-за предстоящего закрытия магнитогорского аэропорта. С 1 июня по 1 октября воздушная гавань прекратит принимать самолеты. В это время займутся ремонтом взлетно-посадочной полосы и оборудования аэропорта.

Три вечерних автобуса из Магнитогорска будут заезжать в аэропорт Челябинска. Это рейсы, отправляющиеся в 17:40, 20:00 и 22:40.

График отправления всех автобусов №591 из Магнитогорска с 10 апреля:

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