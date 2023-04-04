В Челябинской области грузовик сбил 3-летнего ребенка на самокате

Фото: Чебаркульский межмуниципальный отдел МВД

В Чебаркуле под колеса грузовика попал трехлетний ребенок.

Поздним вечером 3 апреля мальчик гулял с мамой. 28-летняя женщина дождалась зеленого сигнала светофора, чтобы пересечь улицу 9 мая по пешеходному переходу, сын ехал рядом с ней на самокате. Мальчика задела проезжавшая по дороге «Газель».

У мальчика диагностировали травму головы, вдобавок он получил несколько ссадин. С места ДТП ребенка увезли в больницу.

«Газель» проехала мимо, но ее остановили случайные свидетели происшествия. Водитель грузовика рассказал, что не заметил маленького ребенка на самокате, так как отвлекся на других пешеходов. Те выехали на дорогу с противоположной стороны на роликах и решили обогнуть машину, а не двигаться по пешеходному переходу.

Фото: Чебаркульский межмуниципальный отдел МВД

В полиции выяснили, что управлявший «Газелью» чебаркулец получил водительские права всего полгода назад. За небольшой срок его уже трижды ловили на нарушениях правил движения.

Теперь в отношении 27-летнего горожанина составили протокол об оставлении места ДТП. Суд может лишить мужчину новеньких водительских прав на полтора года.

— Сотрудниками полиции будет дана правовая оценка действиям матери ребенка, которая не приняла мер к правильному переходу проезжей части, — пообещали в чебаркульском отделе МВД. — В данном случае маме нужно было в одной руке перенести самокат, а другой взять своего ребенка за руку и перевести его.

Ранее в Челябинске 14-летняя школьница на электросамокате попала под колеса кроссовера.

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