Пьяный южноуралец обиделся на ухажера бывшей жены и 6 раз пырнул его ножом

Мужчина нанес сожителю своей бывшей жены 6 ударов ножом.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Житель Троицка пришел к бывшей жене, чтобы провести время с их общими детьми. Но алкоголь дал о себе знать, мужчина вспомнил все накопленные обиды и напал на сожителя своей бывшей.
− Нанес не менее 6 ножевых ранений в шею, повредив артерию. Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи других лиц потерпевшему удалось выжить, − сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Суд признал «мстителя» виновным в покушении на убийство и приговорил к 6 годам лишения свободы. Свой срок он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».
Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.