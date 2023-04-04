Пьяный южноуралец обиделся на ухажера бывшей жены и 6 раз пырнул его ножом

Мужчина нанес сожителю своей бывшей жены 6 ударов ножом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Троицка пришел к бывшей жене, чтобы провести время с их общими детьми. Но алкоголь дал о себе знать, мужчина вспомнил все накопленные обиды и напал на сожителя своей бывшей.

− Нанес не менее 6 ножевых ранений в шею, повредив артерию. Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи других лиц потерпевшему удалось выжить, − сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Суд признал «мстителя» виновным в покушении на убийство и приговорил к 6 годам лишения свободы. Свой срок он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

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