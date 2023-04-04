Белочка пришла: мужчина притворился работником супермаркета и украл 12 килограммов орехов

Мужчина украл орехов на 10 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области мужчина украл из супермаркета 12 килограммов орехов. Южноуралец зашел в магазин и сделал вид, что он там работает. Ходил-бродил, разглядывал продукты, а потом взял коробку и начал фасовать орехи. Удивительно, но у реальных сотрудников супермаркета никаких вопросов не возникло.

В итоге мужчина собрал целое ассорти из орехов: здесь вам и миндаль, и фундук, и фисташки. Всего вышло около 12 килограммов стоимости 10 тысяч рублей. Липовый мерчендайзер схватил коробку и спокойно вышел из магазина. Сотрудники заподозрили что-то неладное, лишь когда обнаружили мощный недостаток орехов.

— В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, лже-мерчендайзера задержали, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области. — Им оказался ранее не судимый 27-летний житель Челябинска.

За кражу против мужчины завели уголовное дело.

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