Присваивали квартиры умерших и отбирали жилье у пьяниц: в Челябинске задержали банду из 15 мошенников

Квартиры отбирали по двум схемам. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Банду мошенников задержали в Челябинске. По версии следствия, 15 южноуральцев незаконно присваивали квартиры. Они успели провернуть не менее 20 сделок и заработать более 60 млн рублей.

Южноуральцы работали по двум мошенническим схемам. Они незаконно присваивали квартиры умерших челябинцев, у которых не было прямых наследников. Сообщники подделывали документы, переоформляли квартиры в свою собственность и продавали.

Также мошенники искали пьющих и асоциальных людей с крупными долгами за коммуналку. Их уговаривали продать квартиры вместе с долгами и переселиться в жилье поменьше. Но по итогу все деньги забирали себе, а потерпевших селили в арендованные комнаты общежития. Через время люди становили бездомными.

− Криминальный бизнес был пресечен оперативниками ОБОП УУР ГУ МВД России по Челябинской области во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ России, − сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Среди мошенников есть и ранее судимые, причем по тем же статьям. А одна из участниц преступной группировки – профессиональный риелтор, которая и проворачивала эти сделки.

Подозреваемым избраны разные меры пресечения. Недавно в их отношении возбудили уголовные дела – организация и участие в преступном сообществе.

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