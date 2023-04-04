В Челябинской области за скандальную свалку флюорографий в лесу оштрафовали архивариуса больницы

Снимки вывезли в лес во время ремонта Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинской области нашли виновного в организации свалки флюорографий. Гору снимков обнаружили в лесу, неподалеку от города Верхний Уфалей. На них, кроме легких пациентов, виднелись и персональные данные: ФИО, даты рождения, информация о месте работы, адреса проживания, а также заключения врачей.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что все это добро привезли в лес из больницы Верхнего Уфалея. В здании проходил ремонт, и таким нехитрым образом сотрудники решили избавиться от лишних бумажек. А крайним во всей этой истории сделали архивариуса — именно он отвечал за снимки, поэтому теперь должен заплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

— Личные данные пациентов стали доступны неопределенному кругу лиц, в связи с чем возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 13.14 КоАП РФ «Разглашение информации с ограниченным доступом», — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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