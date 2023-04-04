Треть магнитогорцев хотели бы ездить на работу на велосипеде

Магнитогорцы предпочли велосипеды самокатам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Магнитогорске 33% трудоустроенных жителей хотели бы добираться из дома до места работы на велосипеде. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», мечты у горожан расходятся с реальностью. Велосипедом каждый день пользуются только 5% магнитогорцев.

По результатам опроса, еще 25% жителей города хотели бы ездить на работу на самокатах (обычных или электрических). Но в том, что уже пользуются самокатами, признались лишь 2% опрошенных.

Чаще всего за передвижение на велосипедах или самокатах выступают молодые магнитогорцы, те, кому еще не исполнилось 35 лет. Среди сторонников двухколесного транспорта больше мужчин, чем женщин.

Напомним, в Челябинске на улицы в конце марта вернулись самокаты, которые можно взять в аренду. Но поездки на них подорожали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.