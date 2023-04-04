Воды как кот наплакал: в Челябинске пруд Девичьи слезы обмелел сильнее, чем обычно

Скоро в пруд дольют воды. Фото: Александр Орел

В Ленинском районе Челябинска сильно обмелела местная достопримечательность – пруд Девичьи слезы. Берег стал на пару метров больше, а глубина и вовсе сошла на нет.

− Обычно за зиму уровень воды в нем падает, но такого обмеления я не помню, − написал на своей странице в ВК глава Ленинского района Александр Орел.

Районная администрация собирается спасать любимое место отдыха местных жителей. Сегодня уже запустили насосы, через которые наполняют пруд водой.

− Надеюсь, воды в скважине будет достаточно, и к началу лета мы увидим полную чашу нашего пруда! – отметил Александр Орел.

С берегов Девичьих слез уже убрали «зимний» мусор и собрали сухую листву под деревьями. Скоро там пройдет и субботник.

А ведь раньше в этом пруду даже тонули люди. По городу даже гулял миф, что тонут там только мужчины.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.