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НовостиОбщество4 апреля 2023 10:36

Жена губернатора Ирина Текслер станет голосом Тотального диктанта в Челябинске

Первая леди прочитает текст в Южно-Уральском госуниверситете
Ольга ЩАПИНА
Тотальный диктант всегда читают известные люди. Фото: itexler/vk.com

Тотальный диктант всегда читают известные люди. Фото: itexler/vk.com

В Челябинске текст Тотального диктанта прочитает жена губернатора и учредитель Фонда социальных культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер. Проверить свою грамотность под голос первой леди области можно будет 8 апреля в 13:00 во втором корпусе Южно-Уральского госуниверситета.

— Пора проверить свои знания русского языка, — написала Ирина Текслер в своем блоге. — Приглашаю всех 8 апреля в ЮУрГУ.

Ирине Текслер предстоит прочитать текст о русском путешественнике и исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Его специально для мероприятия написал писатель и журналист Василий Авченко.

Челябинцы могут выбрать одну из 30 площадок, но чтобы попасть на конкретную, нужно зарегистрироваться на ней, иначе места всем может не хватить.

Написать Тотальный диктант можно и онлайн во время трансляций на сайте totaldict.ru.

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