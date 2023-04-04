В Челябинске маршрутка насмерть сбила пенсионерку

Фото: [В] Чурилово | Челябинск/vk.com

Смертельное ДТП случилось утром 4 апреля в Челябинском микрорайоне Чурилово. Маршрутный автобус №47 сбил 74-летнюю женщину на улице Конструктора Духова. Пенсионерка погибла на месте аварии.

Как сообщили в ГИБДД города, по предварительным данным, пожилая женщина переходила дорогу в неположенном месте. За рулем сбившего ее ПАЗа был 41-летний мужчина.

Напомним, накануне в Чебаркуле грузовик сбил трехлетнего мальчика на самокате. Ребенка увезли в больницу с травмой головы.

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