В Магнитогорске хотят построить аквариум глубиной шесть метров из цельного стекла

Иллюстрация: "Мосинжпроект"

В Магнитогорском парке «Притяжение» может появиться гигантский цельностеклянный аквариум. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Мосинжпроект», которая является главным проектировщиком парка. По оценкам разработчиков, аквариум должен стать самым большим в мире среди аналогичных по конструкции.

Проектирование аквариума пока не завершили. Но уже известно, что его глубина составит 6 метров, а объем — 1,2 млн литров. Емкость площадью 400 квадратных метров будет домом для 2,5 тыс. живых существ.

Предполагается, что в одном здании с аквариумом разместится экспозиция «Джунгли» с 30 тыс. растений.

Иллюстрация: "Мосинжпроект"

А внешний облик «собранного» из пяти кубов здания, по задумке проектировщиков, будет напоминать айсберг.

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