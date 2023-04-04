Челябинская область вошла в финал туристического конкурса «Маршрут построен»

Команда Южного Урала подготовила для путешественников промышленный квест. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинцы вышли в четвертый этап конкурса на лучший маршрут для молодежных путешествий. Команда создала промышленный квест «5 000 лет металлургии. Из глубины веков до современных технологий», который погрузит путешественников в мир технологий, позволит узнать, как устроены крупные производства, увидеть музей-заповедник «Аркаим», насладиться уникальным ландшафтным образованием горой Извоз, продегустировать вкусные сыры и прогуляться по Челябинску.

ТОП-10 лучших маршрутов для поездок выберут уже 10 апреля. Отдать свой голос и поддержать команду Южного Урала можно на странице ВКонтакте. Голосование пройдет до 23:59 часов 5 апреля. Определит победителей экспертное жюри, которое детально изучит и разберет полные конкурсные презентации команд.

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