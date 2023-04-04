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НовостиОбщество4 апреля 2023 11:50

Челябинская область вошла в финал туристического конкурса «Маршрут построен»

Новый молодежный туристический маршрут по Южному Уралу, который представили участники конкурса, претендует стать лучшим
Дарья АНТОН
Команда Южного Урала подготовила для путешественников промышленный квест.

Команда Южного Урала подготовила для путешественников промышленный квест.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинцы вышли в четвертый этап конкурса на лучший маршрут для молодежных путешествий. Команда создала промышленный квест «5 000 лет металлургии. Из глубины веков до современных технологий», который погрузит путешественников в мир технологий, позволит узнать, как устроены крупные производства, увидеть музей-заповедник «Аркаим», насладиться уникальным ландшафтным образованием горой Извоз, продегустировать вкусные сыры и прогуляться по Челябинску.

ТОП-10 лучших маршрутов для поездок выберут уже 10 апреля. Отдать свой голос и поддержать команду Южного Урала можно на странице ВКонтакте. Голосование пройдет до 23:59 часов 5 апреля. Определит победителей экспертное жюри, которое детально изучит и разберет полные конкурсные презентации команд.

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