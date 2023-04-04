В Челябинской области выдадут более 3,5 тысяч льготных путевок в санатории

С начала года в Челябинской области выдали 1302 льготные путевки Фото: Алена МАРТЫНОВА

Отделение Социального фонда России по Челябинской области в 2023 году планирует выдать 3643 льготные путевки в санатории. Южноуральцы проходят лечение не только в местных учреждениях, но и в Краснодарском крае и других регионах. Они могут отдохнуть в таких лечебницах как «Дальняя Дача», «Кисегач», «Карагайский бор», «Сергиевские минеральные воды», «Долинск», «Бирюза», «Анапа» и «Илона».

— С начала года льготным категориям граждан было выдано 1302 путевки на санаторно-курортное лечение, — отмечают в отделении СФР по Челябинской области. — В ближайшее время планируется заключение еще двух государственных контрактов на 217 путевок.

Как рассказал заместитель управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов, одновременно с путевкой в санатории южноуральцам предоставляются талоны на право бесплатного проезда к месту лечения и обратно. При необходимости путевки можно оформить и для сопровождающих.

Напомним, льготный отдых в санаториях предоставляются южноуральцам по профилю заболевания в соответствии с рекомендациями лечащего врача и комиссии лечебно-профилактического учреждения по месту жительства, указанными в справке по форме № 070/у. Распределение путевок происходит в порядке очередности (подобная информация размещена на сайте СФР).

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