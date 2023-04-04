В челябинском сквере у ДК «Станкомаш» сделают канатный комплекс, инклюзивную карусель и батут

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске продолжаются работы по благоустройству сквера у ДК «Станкомаш». Здесь уже сделали современные скамейки различных видов, монтируется большая беседка с качелями. В городской администрации сообщили, что на следующей неделе в сквере начнут устанавливать крупный игровой комплекс.

— До конца мая здесь появятся интересные малые архитектурные формы, в числе которых инклюзивная карусель, встраиваемый батут, канатный комплекс «Куб», теннисный стол и комплект для игры в шахматы и шашки, — отметили в мэрии Челябинска.

Фото: администрация Челябинска

Фото: администрация Челябинска

Также в скором времени в сквере заработает пешеходный фонтан. Работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и при поддержке губернатора Алексея Текслера.

Напомним, ДК «Станкомаш» был выкуплен за 84 млн рублей в муниципальную собственность у частника — депутата ЗСО и гендиректора завода «Профнастил» Игоря Свеженцева. Сейчас там работают бесплатные секции для детей.

Фото: администрация Челябинска

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