Певица МакSим перенесла концерт в Челябинске из-за проблем со здоровьем

МакSим приняла решение остановить гастрольный тур «Я буду жить!» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Певица МакSим (Марина Абросимова) отменила свой концерт в Челябинске, который должен был состояться 20 мая в ДС «Юность». Причиной такого решения стали проблемы со здоровьем. Теперь певица намерена пройти курс лечебных процедур.

— Со мной все хорошо, насколько это сейчас возможно. Я приняла решение перенести концерты. Недавнее выступление в Твери показало, что есть вещи, которые, к сожалению, несовместимы. Такие, как требующая полной самоотдачи работа и курс лечебных процедур, – заявила МакSим в соцсетях.

По словам певицы, о новых датах концертов будет известно позднее. Сейчас этот вопрос находится на согласовании.

Ранее фанаты МакSим попросили остановить гастрольный тур «Я буду жить!» из-за опасений по поводу состояния здоровья певицы. На концерте в Твери они обратили внимание, что она с трудом стояла на сцене и шептала в микрофон, не попадая в ноты.

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