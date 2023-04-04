В Челябинской области задержали главу Катав-Ивановского района Николая Шимановича

Николай Шиманович занял пост главы района в феврале 2021 года. Фото: Катав-Ивановский муниципальный район / Vk.com

Во вторник, 4 апреля, сотрудники ФСБ и полиции задержали главу Катав-Ивановского района Николая Шимановича. В отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

— Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области, — отметил представитель ведомства.

Уголовное дело Шимановича не связано с нынешней работой. В 2019-2021 годах он был адвокатом. По версии следствия, в это время Шиманович похитил более 4 млн рублей у компании, интересы которой он представлял.

Сейчас глава района находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

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