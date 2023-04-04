На озере Смолино в Челябинске рыбак провалился под лед и утонул

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Вечером 4 апреля на озере Смолино в Челябинске погиб мужчина. Он рыбачил в 500 метрах от берега и провалился под лед.

Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, мужчину вытащили спасатели. Они пытались реанимировать его, но безуспешно.

Похожий инцидент произошел накануне на озере Иртыш в Озерске. Мужчина рыбачил в полукилометре от берега и провалился под лед. Пострадавшего вытащили наружу и увезли в больницу, однако он не выжил.

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