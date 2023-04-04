«В салоне +28, а кондиционеры не включают»: челябинцы пожаловались на жару в новых автобусах

Пассажиры возмущены тем, почему водители не пользуются системой климат-контроля Фото: Иван ВИСЛОВ

В Челябинске все новые автобусы, закупленные в рамках транспортной реформы, оснащены системой климат-контроля. Это сделано для того, чтобы сделать поездку пассажиров удобной и приятной. Правда, челябинцы жалуются: в жару водители кондиционеры не включают. Причем не помогают даже просьбы.

— Вот я еду сейчас в новом автобусе. Открыты окна, а в салоне термометр показывает +28 градусов. Одному из пассажиров вообще стало плохо. Это вообще нормально, что в транспорте с климат-контролем происходит такая ситуация? — задается вопросом челябинка.

Фото: читатель КП

В ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области» пообещали дать комментарий позднее.

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