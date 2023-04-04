Студентка ЧелГУ для дипломной работы сделала факультет журналистики в игре The Sims 4

Фото: hornews.com

Студентка Челябинского госуниверситета Регина Мейзингер в рамках работы над дипломом воссоздала свой факультет журналистики в игре The Sims 4. Девушка не только смоделировала корпус вуза с аудиториями, но добавила туда преподавателей и студентов. Причем у некоторых из них есть реальные прототипы, сообщает издание Hornews.com.

Регина считает, что мод к компьютерной игре поможет привлечь новых абитуриентов на факультет журналистки. В симуляции игрокам дадут возможность испытать особенности студенческой жизни. Им предстоит выбрать одно из трех направлений обучения (журналистика, медиакоммуникации или реклама и связи с общественностью), а затем ходить на пары и получить диплом.

Как погрузиться в новую симуляцию, расскажут совсем скоро – подробное руководство опубликуют в сообществе факультета журналистики ЧелГУ. Но для начала на компьютере должна быть установлена игра The Sims 4.

Фото: hornews.com

Фото: hornews.com

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