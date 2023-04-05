Машина согнулась пополам: в Челябинской области ВАЗ после столкновения с иномаркой врезался в столб

Фото: УГИБДД по Челябинской области

Смертельное ДТП случилось поздним вечером в Челябинской области на 65-м километре подъезда к Екатеринбургу. Столкнулись ВАЗ-2107 и Volvo XC60.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, 21-летний водитель «Жигулей» решил совершить разворот на участке дороги, где такой маневр запрещен. Вдобавок мужчина не пропустил ехавший по встречной полосе кроссовер Volvo. Автомобили столкнулись.

Фото: УГИБДД по Челябинской области

После удара ВАЗ отбросило на фонарный столб. Машина буквально согнулась пополам и обернулась вокруг электроопоры. Водитель «Жигулей» получил тяжелые травмы и умер на месте аварии.

Фото: УГИБДД по Челябинской области

43-летний мужчина, управлявший иномаркой, не пострадал.

Полицейским удалось выяснить, что погибший водитель ВАЗ получил права в 2007 году. За минувшие 15 лет его не привлекали к ответственности за нарушения правил движения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.