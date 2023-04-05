В Чебаркуле женщина заставила управляющую компанию перекрасить желто-синий забор у дома

Забор теперь выглядит так. Фото: Типичный Чебаркуль/vk.com

В Челябинской области женщина вынудила управляющую компанию перекрасить декоративное ограждение на краю газона у дома. Как сообщает РИА Новости, она обратилась в полицию с заявлением, что синие и желтые доски забора напоминают ей флаг Украины.

Забор жители многоквартирного дома покрасили своими силами еще два года назад. Над дизайном особо не задумывались, использовали те краски, что были в наличии. Но спустя два года разгорелся конфликт между соседями. Одна из жительниц дома требовала перекрасить или вообще снести мешающее ей ограждение.

Участковому уполномоченному пришлось разговаривать с жильцами и выяснять, как они красили забор. А в управляющей компании после этого решили сменить цвета злополучных дощечек на красный, синий и зеленый, чтобы избежать развития конфликта.

В соцсетях жители Чебаркуля удивляются: почему желто-синие дощечки напомнили женщине флаг Украины, а не более близкого Казахстана? Некоторые переживают за местные железнодорожный вокзал и церковь: у них крыши и фасады также выполнены в сине-желтых тонах.

— Если честно, сколько раз смотрю на этот забор и ни разу не возникла такая ассоциация! — пишет жительница города в группе «Типичный Чебаркуль» во ВКонтакте. — Наоборот, думаешь, хорошо, ухоженно все, окрашено, аккуратно, особенно цветник у третьего подъезда!

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