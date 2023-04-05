В Челябинске два автобуса столкнулись на остановке

Фото: читатель КП

В Челябинске утром 5 апреля столкнулись два автобуса. Авария произошла возле остановки «ЮУрГУ» на проспекте Ленина. По всей видимости, автобусы не смогли разминуться на подъезде к остановочному пункту.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

Как сообщили в «ЧелГЭТ», автобусы загородили проезд троллейбусам, поэтому после ДТП решили изменить маршруты. Троллейбусы №14 должны были ехать до Алого поля, а троллейбусы №10 и №14 — до ТРК «Урал».

Но автобусы после ДТП быстро разъехались и освободили дорогу, ограничение движения троллейбусов длилось всего 5 минут.

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