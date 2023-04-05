В Челябинской области угонщик сжег машину на кладбище, чтобы согреться

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Златоусте угонщик сжег машину на кладбище.

Похищенный ВАЗ-2115 принадлежал 31-летнему горожанину. Хозяин припарковал машину у дома, а через некоторое время заметил ее пропажу и попросил помощи в полиции.

Украденный ВАЗ нашли на краю Уреньгинского кладбища. Правда, снова сесть за руль у владельца не получится: от автомобиля остался обгоревший каркас.

Полицейским удалось найти и задержать подозреваемого в угоне. Это оказался неработающий 42-летний златоустовец, которого уже судили за тяжкое преступление против личности, имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков. Теперь в отношении мужчины возбудили новое уголовное дело — об угоне.

Рецидивист признался полицейским, что легко завладел машиной благодаря оставленным в замке зажигания ключам. Доехав до кладбища, горожанин остановился и решил поспать. За время отдыха он замерз, так что проснувшись, поджег автомобиль, чтобы согреться.

— В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — рассказали в региональном ГУ МВД.

Ранее в Челябинске задержали 15 подозреваемых в мошенничестве с квартирами на 60 млн рублей.

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