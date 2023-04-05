В Челябинске назвали самые частые и редкие имена у новорожденных. Вы удивитесь

В роддоме собрали статистику имен. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске назвали самые частые и редкие имена, которыми называют новорожденных. Такими данными поделились в клинике ЮУГМУ. За первые три месяца 2023 года в их роддоме на свет появились 770 малышей. Из них 404 девочки и 365 мальчиков.

Девочек чаще всего называют Софья, Ева, Кристина, Виктория и Кира, тогда как у мальчиков популярны имена Александр, Кирилл и Павел.

А вот редкие имена нас удивили! Даже не верится, что такие обычные имена выходят из моды. Родители стали реже называть малышей Светами, Нинами, Галями, Наташами и Ленами.

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