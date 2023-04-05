На месте легендарной кулинарии в Челябинске откроют шашлычную

Кулинария закрылась в марте 2023. Фото: Яндекс

В Ленинском районе Челябинска закрылась советская кулинария «Уральский самоцвет». Ее можно назвать поистине легендарной, ведь она работала еще с середины прошлого столетия. Местные обожали пирожные, торты и тесто, которые тут продавали.

− Вкусняшки, как в детстве, − отозвался о кулинарии Николай Филипов.

Но недавно график работы с двери здания пропал. А в окошке появился листочек А4: «Уважаемые покупатели! Мы закрылись. Спасибо, что были с нами».

Теперь в помещении идут строительные работы, скоро там откроется заведение сети шашлычных. Ремонт начали делать буквально неделю назад и в ближайшее время не закончат.

− Открытие запланировано на июль-август. Мы сохраним наш дизайн-код, но добавим изюминку, учитывая квадратуру и планировку, − рассказал КП-Челябинск владелец сети ресторанов Gordan Гор Саргсян.

Обрадуются ли жители Ленинского района закрытию советской кулинарии из детства и открытию новой шашлычной, покажет только время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Делает жизнь слаще: как создавалась легендарная кондитерская «Мечта»

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.