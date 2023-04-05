Жители затопленного поселка на Аркаиме поехали за пенсией на тракторе и застряли

Из-за паводка перемещаться можно только на тракторе. Фото: Аркадий Шохин

Поселок Александровский в Челябинской области все еще остается отрезанным от мира. Неделю назад на Аркаиме разлилась река Большая Караганка — из-за этого дороги ушли под воду. Жителям приходится существовать в этих условиях, поэтому двое сельчан решили поехать за пенсией на тракторе.

Сначала все было хорошо: они преодолели реку, забрали пенсию и необходимые бумаги. А вот на обратном пути случился казус.

— Одно колесо попало в промоину, а второе наткнулось на большой камень. Вода мутная сейчас бежит, не видно всех нюансов дна. Трактор накренило, подопнуло течением и снесло от направления дороги, — рассказал экскурсовод Аркаима Аркадий Шохин.

На помощь пришлось звать другой трактор, более мощный. К счастью, он смог вытащить из реки застрявшую технику, никто из сельчан не пострадал.

В самом заповеднике заявили, что вода постепенно уходит, и сегодня ее уже меньше, чем неделю назад. В ГУ МЧС России по Челябинской области подчеркнули, что ситуация находится под контролем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru