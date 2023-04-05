«Такого не было никогда»: в Челябинске в ремонт трамвайных путей вложат 1,3 млрд рублей

Александр Егоров посетовал, что трамвайные пути не ремонтировали десятилетями Фото: Андрей АБРАМОВ

В 2023 году на ремонт трамвайных путей в Челябинске потратят 1,3 млрд рублей. Об этом сообщил замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

— Такого не было в Челябинске никогда, но мы понимаем, что если мы этого не сделаем, количество сходов вагонов увеличится, — заявил замминистра на пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада-Пресс».

По словам Александра Егорова, в предыдущие два года в ремонт рельсов вкладывали по 250 млн и 650 млн рублей. В следующем году траты на ремонт уменьшатся по сравнению с нынешними.

— Этот год станет решающим для трамвайной системы, мы закроем проблемные участки, которые не ремонтировались десятилетиями, — пообещал Александр Егоров.

Замминистра добавил, что для ремонта выбрали участки, на которых чаще всего происходили аварии с трамваями. Уже в 2020 году 70% трамвайных путей в Челябинске находилось в неудовлетворительном состоянии, и с тех пор ежегодно с рельсов сходит до полусотни вагонов.

В предстоящем ремонте применят некоторые новшествам. Например, попробуют использовать рельсы 25-метровой длины (вдвое длинней обычных). Это уменьшит количество стыков на путях, уменьшит тряску в вагонах и производимый трамваями шум. Вдобавок на путях начнут делать автоматически переводящиеся стрелки.

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