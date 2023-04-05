«Это было временное решение»: в Челябинске столбики вдоль трамвайных путей заменят бордюрами

Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

В Челябинске пластиковые столбики, отгораживающие трамвайные пути от автомобильной дороги, заменят бордюрным камнем. Об этом сообщил замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров на пресс-конференции в медиахолдине «Гранада-Пресс».

— Столбики были временным решением, — объяснил замминистра. — Чтобы посмотреть, как это заработает, в случае чего, открыть нужные повороты, развороты и въезды во дворы. Следующим этапом в рамках капремонта участков путей столбики будут заменяться на бордюры.

По словам Александра Егорова, в 2023 году бордюр вместо столбиков уложат на Свердловском проспекте и на участках проспекта Победы: от улицы Болейко до Теплотехнического института и от Теплотехнического института до улицы Каслинской.

Кроме того, обособить планируют рельсы по проспекту Победы от улицы Болейко до улицы Горького и на отрезке между улицей Кашлинской и Свердловским проспектом.

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