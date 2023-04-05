В Челябинске начался второй этап благоустройства улицы Свободы

Фото% администрация Челябинска

В Челябинске начался второй этап работ по благоустройству пешеходной зоны на улице Свободы. Обновлять будут участок от пересечения с улицей Плеханова до улицы Орджоникидзе.

— Полностью завершить благоустройство улицы планируется в 2025 году, — сообщили в мэрии Челябинска.

Прогулочная зона в итоге должна протянуться от улицы Тимирязева до Улицы Цвиллинга. В прошлом голу завершили благоустройство первого отрезка. Там проложили велодорожку и поставили кресла.

А вот так, по задумке проектировщиков, улица Свободы должна будет выглядеть в 2025 году.

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