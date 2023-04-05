Теперь будут работать на государство: студенты из Магнитогорска похитили у пенсионеров 1,2 млн рублей

Студенты успели похитить более миллиона рублей всего за один день. Фото: Евгения ГУСЕВА

Двое студентов из Магнитогорска обманули четверых пенсионеров на 1,2 млн рублей. Преступная группа разводила стариков по известной схеме. Они звонили пожилым людям на домашний телефон, представлялись следователем или адвокатом и говорили, что их родные попали в аварию – нужны деньги.

Один из подсудимых искал курьеров на стороне, а второй − сам забирал у пожилых людей деньги. За один только день они похитили у 4 пенсионеров 1,2 млн рублей: 843 тысячи рублей, 141 тысячу, 150 тысяч и 101 тысячу рублей.

− Подсудимым назначено наказание в виде реального лишения свободы, которое с учетом совершения преступлений впервые, частичного возмещения причиненного ущерба и признания вины заменено на принудительные работы, − сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

19-летний и 20-летний студенты будут работать на благо города 2 года 6 месяцев и 3 года соответственно. Из их заработной платы в доход государства будут удерживаться 10%.

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