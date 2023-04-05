Жительницу Магнитогорска будут судить за покупку 2645 бутылок нелегального алкоголя

Женщина закупила 2645 бутылок и 16 канистр контрафактных водки и коньяка Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

55-летняя жительница Магнитогорска решила получить легкие деньги. Купила 2645 бутылок и 16 канистр контрафактных водки и коньяка. Хранила их горе-бизнесвумен в гаражах Ленинского района, чтобы потом продать.

Но не успела! В марте прошлого года алкоголь изъяли сотрудники правоохранительных органов, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Также жительница Магнитогорска использовала товарные знаки ООО «РТД Боттлерс» и «ТКМ». Сумма ущерба правообладателям превысила 700 тысяч рублей.

Женщину обвиняют сразу по двум статьям: «приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции» и «незаконное использование чужого товарного знака». Уголовное дело передали в суд.

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