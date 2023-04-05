В Кыштыме пенсионерка 40 раз за пять дней сходила с за покупками с чужой банковской картой

Пенсионерка наведалась в магазины одежды, электроники и продуктов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области женщина присвоила банковскую карту своего знакомого и потратила все деньги на счету. Пока она выбирала обновки, владелец денег тщетно обходил магазины в поисках своей карточки.

69-летний житель Кыштыма попросил свою знакомую купить лекарства. Самому ему идти в аптеку было тяжело.

61-летняя женщина взяла у пенсионера карту для оплаты, а позже принесла необходимые препараты. Вот только карточку вернуть «забыла».

Пока владелец карты пил таблетки, горожанка отправилась за покупками. Пенсионерка ни в чем себе не отказывала и всего за пять дней совершила 40 покупок. Чужими деньгами она оплатила два мобильных телефона и аксессуары для них, одежду, обувь и продукты. Возможно, женщина купила бы еще что-нибудь, но деньги на счету закончились.

Тем временем рассеянный пожилой человек обыскал весь свой дом, считая, что просто потерял карту. Мужчина даже обошел окрестные магазины, предположив, что выронил карту в одном из них. Отчаявшись, он обратился в банк и узнал, что за последние дни с его счета списали все сбережения — 75 тыс. рублей. Пораженный пенсионер попросил помощи в полиции.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, в отношении похитительницы возбудили уголовное дело о краже. Теперь дело передали в суд. Пенсионерке грозит штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 6 лет.

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