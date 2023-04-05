В Челябинске изменят маршрут троллейбуса №19

Троллейбус будет двигаться по альтернативному маршруту 8 и 9 апреля

В Челябинске в ближайшие выходные изменится маршрут троллейбуса №19. Об этом предупредили в ОГКУ «Организатор перевозок».

С 0:00 субботы 8 апреля до 5:00 понедельника 10 апреля для троллейбусов будут закрыты улицы Бажова и Танкистов от пересечения с улицей Героев Танкограда до Первоозерного. На этом участке займутся обновлением контактной сети.

На время работ троллейбус №19 будет курсировать по маршруту «Парк Гагарина – проспект Ленина – улица Героев Танкограда – ЖБИ».

Схема: ОГКУ "организатор перевозок"

Напомним, в Челябинске собираются ремонтировать трамвайные пути. В обновление рельсов в этом году вложат более миллиарда рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.