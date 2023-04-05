В Челябинске изменят маршрут троллейбуса №19

Троллейбус будет двигаться по альтернативному маршруту 8 и 9 апреля
В Челябинске в ближайшие выходные изменится маршрут троллейбуса №19. Об этом предупредили в ОГКУ «Организатор перевозок».
С 0:00 субботы 8 апреля до 5:00 понедельника 10 апреля для троллейбусов будут закрыты улицы Бажова и Танкистов от пересечения с улицей Героев Танкограда до Первоозерного. На этом участке займутся обновлением контактной сети.
На время работ троллейбус №19 будет курсировать по маршруту «Парк Гагарина – проспект Ленина – улица Героев Танкограда – ЖБИ».
Схема: ОГКУ "организатор перевозок"
Напомним, в Челябинске собираются ремонтировать трамвайные пути. В обновление рельсов в этом году вложат более миллиарда рублей.
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