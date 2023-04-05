Челябинцы могут оставлять жалобы на выключенные кондиционеры в автобусах

Водители автобусов должны включать кондиционеры, если температура воздуха в салоне выше установленных норм Фото: Иван ВИСЛОВ

Пассажиры автобусов в Челябинске начали жаловаться на жару в автобусах. По их словам, водители не включают кондиционеры, даже если температура воздуха в салоне составляет 28 градусов. Замминистра транспорта региона Александр Егоров рассказал, что в таких случаях нужно оставлять жалобу в МУП «Служба организации движения» либо в городской отдел транспорта.

— Мы сделали в дизайне специальный номер автобуса – наклеили его как снаружи, так и внутри. Человек, который едет в этом автобусе, может легко узнать номер и обратиться с жалобой по этому автобусу. Если срочно, то можно звонить в МУП «СОД» либо в отдел транспорта. Так очень часто нам жалуются по каким-либо муниципальным перевозкам, — рассказал Александр Егоров.

Чиновник уточнил, что на прошлой неделе водителям автобусов дали указание отключить печки. При этом включать кондиционеры им следует, если температура воздуха в салоне составляет выше установленных норм.

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С жалобами можно звонить по номеру 8 (351) 217-62-34. Диспетчеру нужно сообщить температуру в салоне и бортовой номер автобуса, который указан около кабины. После чего с водителем свяжутся и попросят его включить систему кондиционирования.