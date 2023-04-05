Чемпион мира по боксу из Челябинска Андрей Стоцкий провел в Луганске зарядку для местных школьников

Андрей Стоцкий провел урок физкультуры для школьников в Луганске. Фото Федерации бокса Челябинской области

Чемпион мира и Европы среди молодежи, чемпион России челябинец Андрей Стоцкий на днях вернулся из Луганска. Цель прошедшего визита — доставка гуманитарной помощи и проведение занятий по физической подготовке школьников.

— Меня пригласили участвовать в этой поездке представители «Дома народов России» и Федеральное агентство по делам национальностей России и Министерство образования и науки ЛНР. Отправились в Луганск вместе с группой волонтеров. Моя задача была провести зарядку для школьников из младших классов в Луганском учебно-воспитательном комплексе, в котором сейчас обучается более 700 ребятишек. На мой урок пришли почти 300 школьников. Мальчишки и девчонки 40 минут занимались под моим руководством. Я показал им приемы самозащиты, правильные боксерские стойки и самые эффективные упражнения. Думаю, это подхлестнет школьников заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Было видно по лицам, что детишки ждут такого внимания со стороны спортсменов. Глаза горели. Все упражнения они выполняли очень охотно и старательно, — поделился впечатлениями от поездки Андрей Стоцкий.

Параллельно с этим в учебный центр и в другие образовательные учреждения Луганска была доставлена большая партия гуманитарного груза

В федерации бокса Челябинской области рассказали, что поездка проходила в рамках программы Общенациональная патриотическая зарядка образовательного проекта «Мы Россия – Будущее Донбасса», и такие мероприятия будут проводиться регулярно. Спортсмены готовы заниматься с молодежью Донбасса, передавать им свой опыт, знания и любовь к спорту.

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