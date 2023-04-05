Челябинск вошел в десятку лучших городов по качеству городской среды

Челябинск оказался в рейтинге на 9 месте Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минстрой РФ составил список лучших городов России по качеству городской среды. По итогам 2022 года Челябинск поднялся с 12 на 9 место, показав в рейтинге рекордный прирост показателей на 21 балл.

— В 2020 году показатель Челябинска составлял лишь 170 баллов, через год достиг 183, а по итогам прошлого года мы показали существенный рывок и набрали уже 204 балла. За этими цифрами стоит абсолютно конкретная работа по благоустройству, созданию общественных пространств, озеленению, развитию социальной и улично-дорожной инфраструктуры, которая оценивается положительно, — рассказала мэр Челябинска Наталья Котова.

Рейтинг по качеству городской среды возглавила Москва с 299 баллами. На втором месте оказался Санкт-Петербург с 264 баллами. Тройку лидеров замкнула Казань - 216 баллов.

Индекс Минстроя формировался на основе шести критериев. По всем заданным параметрам Челябинск набрал больше половины от максимального числа баллов:

— «Жилье и прилегающие пространства» - 33 балла;

— «Улично-дорожная сеть» - 34 балла;

— «Озелененные пространства» - 32 балла;

— «Общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства» - 34 балла;

— «Социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства» - 36 баллов;

— «Общегородское пространство» - 32 балла.

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