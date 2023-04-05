Депутаты челябинского Заксобрания от «Справедливой России» опубликовали сведения о доходах

Фото: СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ Челябинск / Vk.com

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области от партии «Справедливая Россия – За правду» опубликовали сведения о доходах и имуществе за прошлый год. По новым правилам делать они этого были не обязаны, но все же решили раскрыть информацию.

— Депутат – публичный человек с широкими полномочиями. Вопрос открытости своей деятельности, доходов для каждого из нас должен быть естественным и необходимым. Речь идет не только о предотвращении злоупотреблений, но и, прежде всего, – о доверии наших избирателей. Мы заняли принципиальную позицию и приняли решение большинством депутатов добровольно публиковать свои декларации о доходах, — заявил руководитель фракции «СРЗП» в челябинском ЗСО Василий Швецов.

О доходах и имуществе отчитались шесть депутатов партии. Самый высокий доход оказался у Дмитрия Ларина. За прошлый год он заработал 32,2 млн рублей. У народного избранника в собственности есть квартира площадью 52,3 кв. м и автомобиль Toyota Camry.

Павел Жолобов задекларировал доход в 4,4 млн рублей. Он владеет автомобилями Kia K5 и Kia Rio, а также мотоциклом марки «Урал». В собственности у него имеется жилой дом площадью 117 кв. м и два земельных участка.

Василий Шевцов за год заработал 3,9 млн рублей. Он владеет жилым домом площадью 118 кв. м, 1/3 долей квартиры и земельным участком под индивидуальное строительство. Из транспорта депутат задекларировал Toyota Camry.

Дмитрий Сумин заработал 3,57 млн рублей. Он владелец земельного участка, гаража и двух квартир площадью 50 кв. м. У него также есть 1/4 доля в квартире площадью 42 кв. м и 1/3 доли земельного участка. Из автомобилей Сумин задекларировали Ford Focus и Infiniti M35 Elite.

Ольга Мухометьярова за год заработала 3 млн рублей. Она является владельцем квартиры в 100 кв. м. В совместной собственности имеется нежилое помещение площадью 63 кв. м. Автомобилей у депутата никаких нет.

Владимир Бекишев заработал 1,7 млн рублей. В общей долевой собственности у него есть квартира площадью 95,3 кв. м. Также депутат лично владеет четырьмя земельными участками и помещением площадью 47 кв. м. Из транспорта Бешикев задекларировал автомобиль HAVAL F7x, моторную лодку, погрузчик, грейдер и бульдозер.

Также свои сведения о доходах опубликовали челябинские депутаты Госдумы от партии «СРЗП» Валерий Гартунг и Яна Лантратова. Как сообщает издание «ФедералПресс», первый заработал 6,5 млн рублей, а вторая чуть меньше – 6,3 млн рублей

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