Каждый четвертый работодатель Челябинска отказывал кандидатам из-за их постов в соцсетях

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске каждая четвертая компания учитывает интернет-активность человека, которого хочет принять на работу. В частности, особое внимание уделяется постам соискателя в соцсетях. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на исследование сервиса по поиску работу SuperJob.

Однако половина опрошенных работодателей заявила, что не смотрит страницы своих будущих работников. Каждая 20 компания в ходе опроса отметила, что ей приходилось увольнять сотрудника из-за его активности в интернете.

— 17% работодателей признаются, что пока не приходилось отказывать, но интернет-активность соискателей отслеживается, – отмечают авторы исследования.

Ранее стало известно, что челябинские компании и предприятия накопили 28 млн рублей долгов по зарплатам перед работниками в 2022 году. При этом свыше 15 млн рублей задолженности перешли еще с позапрошлого года.

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