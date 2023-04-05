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НовостиОбщество5 апреля 2023 17:26

Глава челябинского поселка спас собаку, упавшую в открытый колодец

Животное просидело «в заточении» несколько дней
Ян Стоев
Ян Стоев
После спасения собака убежала в сторону леса. Фото: mayak-74.ru

После спасения собака убежала в сторону леса. Фото: mayak-74.ru

В поселке Лазурном Челябинской области спасли собаку, которая упала в открытый колодец и просидела там несколько дней. В спасении животного участвовал глава поселения и местные жители. Об этом сообщает газета Красноармейского района «Маяк».

Все произошло на прошлой неделе в субботу. Жители поселка обратились в ЕДДС и сообщили о рыжей собаке, которая упала в открытый колодец. О произошедшем узнал глава поселения Максим Кокшаров. Вместе с местным жителем Владимиром Гирским он привез лестницу и спустился вниз на четырехметровую глубину.

Спустя время собаку вытащили на поверхность. Ее хотели накормить оладьями, но она убежала в сторону леса.

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