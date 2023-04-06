Трое рыбаков застряли на льду Аргазинского водохранилища

Спасатели отвезли рыбака на берег в надувной лодке. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области спасли троих рыбаков, которые застряли на льдине.

Мужчины утром 5 апреля вышли на лед Аргазинского водохранилища. Пока они рыбачили, потеплело, на мелководье лед растаял. Люди оказались отделены от берега широкой полосой воды.

Один из рыбаков побоялся оставаться на хрупкой льдине, бросился в холодную воду и поплыл к берегу. Еще одного незадачливого рыболова на своей лодке перевез на сушу житель поселка Аргази. Третий мужчина дождался спасителей, который эвакуировали его со льдины.

— Отчаянному пловцу, получившему общее переохлаждение, была вызвана бригада скорой медицинской помощи, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

Ранее рыбак погиб, провалившись под лед на озере Смолино.

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