В Челябинский области заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослых все еще выше эпидпорога

У южноуральцев обнаруживают грипп двух разновидностей, парагрипп и аденовирусы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области за прошлую неделю на 15% снизилась заболеваемость гриппом и другими ОРВИ. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

— По данным лабораторных исследований отмечается циркуляция вирусов гриппа В и гриппа А, а также риновирусов, сезонных коронавирусов, РС-вирусов, аденовирусов и вирусов парагриппа, — уточнили в ведомстве.

Взрослые остаются единственной возрастной группой, в которой заболеваемость превышает эпидемический порог — на 10%. Но за последнюю неделю реже заражаться стали и они. Заболеваемость среди взрослых снизилась на 13%.

Среди жителей Челябинской области всех возрастов заболеваемость ниже эпидпорога на 26%. Специалисты отмечают, что ситуация с распространением ОРВИ уже две недели подряд остается благополучной.

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