В Челябинске машина выехала на тротуар и врезалась в дерево

Фото: читатель КП

В Челябинске утром 6 апреля легковая машина съехала с дороги, сломала металлическое ограждение, а потом застряла между забором и деревом. Авария произошла на улице Василевского.

Фото: читатель КП

На место происшествия приезжала машина скорой помощи. Но, как сообщают очевидцы, ДТП обошлось без погибших.

Жители района говорят, что на участке часто случаются аварии и недостает «лежачего полицейского».

Фото: читатель КП

Ранее в Челябинске на остановке столкнулись два автобуса.

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