След от пули на балконе обнаружила жительница многоэтажки. Фото: Нетипичный Челябинск / vk.com

В Челябинске неизвестный открыл стрельбу по окнам многоэтажки. Об этом рассказали жители дома на улице Пионерской. Накануне вечером женщина услышала хлопок, а когда вышла на балкон, обнаружила след от пули на стекле. По ее словам, во дворе шел какой-то мужчина с оружием в руках.

После этого она обратилась в полицию. На место происшествия приехали сотрудники, теперь они разыскивают предполагаемого стрелка.

— На месте работает группа сотрудников полиции: опрашивают свидетелей и очевидцев стрельбы, составляют портрет и возможные направления движения стрелка, а также характер самого хлопка, — рассказали в полиции.

Напомним, похожий инцидент случился в январе этого года. Жители микрорайона «Академ Риверсайд» пожаловались на неизвестного, обстреливающего их окна по вечерам. В итоге его удалось найти. Стрелком оказался 19-летний парень, против него завели уголовное дело.

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